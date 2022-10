V Kopru sredstva iz participativnega dela proračuna za 33 projektov

Koper, 3. oktobra - Občani Mestne občine Koper so tretjič doslej soodločali o delu porabe proračunskih sredstev. Podali so 244 projektnih predlogov, nato pa izmed 150 projektov, ki so izpolnjevali pogoje, izglasovali 33 projektov v skupni vrednosti 944.500 evrov, so danes sporočili iz občine.