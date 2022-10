Na posvetu Jožeta Pučnika o njegovi večji umeščenosti v slovensko kolektivno zavest

Ljubljana, 3. oktobra - Jože Pučnik bi kot osrednja osebnost slovenske politične pomladi in eden od nestorjev slovenske države moral biti bolje umeščen v slovensko kolektivno zavest, so pozvali na današnjem posvetu Jožeta Pučnika v Ljubljani. Kot je dejal predsednik Borut Pahor, se s Pučnikom po pomembnosti in vplivu ne more kosati nihče.