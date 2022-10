Alkoholiziran voznik zaspal sredi regionalne ceste

Koper/Novo mesto, 3. oktobra - Policisti so imeli ta konec tedna kar nekaj dela z alkoholiziranimi vozniki in njihovimi sopotniki. Koprski policisti so obravnavali voznika, ki je ustavil kar sredi regionalne ceste med Razdrtim in Podnanosom ter v vozilu zaspal. V Semiču pa je po prometni nesreči, ki jo je povzročil 33-letni voznik, policistom grozila še njegova družina.