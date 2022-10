V občini Prevalje z naložbo do boljše oskrbe z vodo

Prevalje, 3. oktobra - Občina Prevalje v kratkem začenja z izvajanjem projekta vodooskrbe, s katerim bodo predvidoma do konca prihodnjega leta na javni vodovod priključili nekaj čez 30 objektov na območju Brinjeve gore, za prebivalce Leš in Šentanela pa zagotovili zanesljivejšo oskrbo. Projekt je vreden 2,7 milijona evrov z DDV in je eden večjih projektov v občini.