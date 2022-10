Letošnje priprave na južni polobli precej drugačne kot prejšnja leta

Nova Gorica, 3. oktobra - Alpska smučarka Ana Bucik je z letošnjimi pripravami zadovoljna. Na ledeniku v Južni Ameriki so bili pogoji drugačni kot doslej, veliko bolj zahtevni in težki, je povedala na današnji novinarski konferenci. Pokazale pa so, kje je potrebno še kaj popraviti do začetka sezone in kje so še rezerve.