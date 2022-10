Glas otrok s posebnimi potrebami po mnenju nevladnikov premalo slišan

Ljubljana, 3. oktobra - Otroci s posebnimi potrebami in otroci, ki živijo v revščini in v nasilju, so velikokrat preslišani ali se izgubijo v sistemu, so na posvetu državnega zbora z naslovom Za boljšo prihodnost otrok opozorili predstavniki nevladnih organizacij. Predstavili so tudi predloge rešitev za izboljšanje položaja otrok in njihovih staršev.