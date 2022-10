Pred 60 leti je v filmski svet prvič stopil spektakularni James Bond

London, 3. oktobra - Mineva 60 let od premiere prvega filma o legendarnem tajnem agentu Jamesu Bondu. Film Dr. No je prvo projekcijo doživel 5. oktobra 1962, odtlej pa se je zvrstilo kar 27 filmov s pregovorno čednim in nevarnim Bondom, ki ga je upodobilo več igralcev. Kot prvi je v njegove čevlje stopil Sean Connery, v zadnjih petih filmih pa Daniel Craig.