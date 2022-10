Začenja se akcija Bodi viden - bodi previden

Ljubljana, 3. oktobra - Ob začetku tedna otroka in novega študijskega leta se začenja druga nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden, ki bo trajala do 16. oktobra. Letos je do konca septembra umrlo devet peščev, le trije pa so smrtno prometno nesrečo povzročili sami, zato pešci veljajo za najbolj ogrožene udeležence v prometu.