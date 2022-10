Na posvetu ob letošnjem Tednu otroka izpostavili pomen druženja

Ljubljana, 3. oktobra - Mladi se morajo veliko družiti in spoznavati s sovrstniki, to pa jim v času epidemije covida-19 ni bilo omogočeno, so poudarili sodelujoči na posvetu, ki ga je ob letošnjem Tednu otroka organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ob tem so poudarili pomen medsebojnih odnosov, prijateljstva, sodelovanja in zaupanja.