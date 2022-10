Voditelji devetih vzhodnoevropskih članic Nata izrazili podporo Ukrajini

Vilnius, 3. oktobra - Predsedniki devetih srednje- in vzhodnoevropskih članic Nata so podpisali izjavo, v kateri so podprli ozemeljsko celovitost Ukrajine in obsodili rusko priključitev ukrajinskih regij ter podprli vstop Ukrajine v Nato. Izjavo so podpisali predsedniki Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Češke, Severne Makedonije, Črne gore, Romunije in Slovaške.