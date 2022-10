Ljubljanska borza: Petrolove delnice še tonejo

Ljubljana, 3. oktobra - Nov teden na Ljubljanski borzi se je začel pesimistično. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,79 odstotka, najbolj pa se cenijo delnice Petrola, ki so prejšnji teden izgubile okoli deset odstotkov, danes pa že več kot tri. Dražijo se le delnice Luke Koper, ki je v petek po zaprtju borze izboljšala napovedi za letos, in Zavarovalnice Triglav.