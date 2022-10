Mladoletnik, ki je v petek v Mariboru hudo poškodoval vrstnika, v priporu

Maribor, 3. oktobra - Mladoletnika, ki je v petek zvečer v Mariboru z ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika, so policisti v nedeljo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor, so danes za STA potrdili na mariborskem okrožnem sodišču in Policijski upravi Maribor.