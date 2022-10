Vreme: Sončno z nekaj kopaste oblačnosti

Ljubljana, 3. oktobra - Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v osrednjih krajih bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na severovzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v sredo in četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na zahodu Slovenije. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Še naprej bo čez dan razmeroma toplo.

Vremenska slika: Oslabljena hladna fronta je prešla naše kraje in se pomaknila proti jugu. Za njo se iznad zahodne proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah nad naše kraje s severnimi vetrovi prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, občasno več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas, kjer popoldne lahko nastane kakšna ploha. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo delno jasno, tudi ob severnem Jadranu se bo prehodno povečala oblačnost.

Biovreme: Danes čez dan bo vpliv vremena spet ugoden in vzpodbuden. Tudi v torek bo vpliv vremena ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.