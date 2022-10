Predsednik Burkina Fasa po državnem udaru odstopil in pobegnil

Ouagadougou, 3. oktobra - Potem ko so oborožene sile Burkina Fasa v petek izvedle državni udar in odstavile predsednika Paul-Henrija Sandaogoja Damibo, je ta po navedbah verskih in lokalnih voditeljev v nedeljo privolil v odstop. Kmalu za tem naj bi tudi pobegnil v Lome, glavno mesto Toga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.