Favoriti odbojkarskega DP spet isti

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 3. oktobra - V sredo se bo začelo novo odbojkarsko prvenstvo. Ekipe so spet doživele kar precej sprememb, a favoriti so ostali isti. Pri moških sta to ACH Volley in Calcit Volley, pri ženskah pa Calcit Volley in Nova KBM Branik, se pravi ekipe, ki v svoje ekipe tudi z naskokom največ vlagajo.