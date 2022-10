Lorient še naprej preseneča

Pariz, 2. oktobra - Nogometaši Lorienta so še naprej najprijetnejše presenečenje francoske nogometne lige. V 9. krogu so zabeležili že sedmo zmago, na domačem igrišču so z 2:1 premagali Lille in obdržali tretje mesto na prvenstveni razpredelnici. Za vodilnim PSG-jem zaostajajo le tri točke, za drugouvrščenim Marseillom pa dve.