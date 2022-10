V Tednu otroka bodo povabili k sodelovanju in prijateljstvu

Ljubljana, 3. oktobra - V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se bo danes začel Teden otroka, ki bo poudaril pomen prijateljstva in družbe sovrstnikov. Pod osrednjo temo Skupaj se imamo dobro se bodo zvrstili številni dogodki od posvetov do delavnic. Otroci potrebujejo druženje in igro, kar je mogoče brez pametnih naprav, so za STA poudarili v ZPMS.