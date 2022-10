Podčetrtek, 2. oktobra - Slovenski judoisti so na evropskem pokalu v Podčetrtku v nedeljo še trikrat stopili na stopničke. Zmago si je v odprti ženski kategoriji priborila Nicki Norčić. Enej Marinić v najtežji moški kategoriji in Juš Mecilošek v kategoriji do 81 kg pa sta bila druga.