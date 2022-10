Tudi Aluminij v 10. krogu brez zmage

Ljubljana, 2. oktobra - Nogometaši Aluminija so imeli danes možnost, da se po sobotnem remiju Krke proti Primorju zavihtijo na prvo mesto drugoligaške lestvice. A izkoristili je niso, saj so na gostovanju v Beltincih tudi sami remizirali, tako kot v Ajdovščini je bil izid 2:2. Dve točki so izgubili v sodniškem dodatku, v njegovi drugi minuti je izenačil Henrik Nerguti.