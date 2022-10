Volitve v BiH minile tudi v znamenju incidentov in nepravilnosti

Sarajevo, 2. oktobra - V Bosni in Hercegovini so danes potekale splošne volitve. Volišča so se zaprla ob 19. uri, prve preliminarne izide pa je pričakovati po 20. uri. Do 15. ure je glasovalo 35 odstotkov od nekaj več kot 3,3 milijona volilnih upravičencev, na voliščih pa so zabeležili več incidentov, nepravilnosti in celo poskus resne volilne prevare.