City nadigral United v manchestrskem derbiju, trije goli Haalanda in Fodna

Manchester, 2. oktobra - Nogometaši Manchester Cityja so v 9. krogu angleške lige zanesljivo dobili mestni derbi in ostajajo neporaženi. Tekmeca so premagali s 6:3 (4:0), ga povsem nadigrali, že do prvega polčasa napolnili mrežo, v nadaljevanju pa nadzorovali potek tekme. Z novimi tremi točkami so spet povsem za petami vodilnemu Arsenalu, za njim zaostajajo le točko.