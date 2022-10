Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 2. oktobra - Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko rahlo dežuje. Ponoči bo naše kraje oplazila hladna fronta. V notranjosti Slovenije bodo možne krajevne padavine. Na vzhodu bo zapihal severnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v osrednjih krajih bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, na severovzhodu severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma sončno, le na zahodu bo dopoldne nekaj več oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Še naprej bo čez dan toplo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim, osrednjim in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska motnja valovi od zahodne čez srednjo Evropo nad Balkan. K nam od severozahoda doteka nekoliko toplejši in v višinah prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo oblačnost od severa povečala, nastajale bodo krajevne padavine. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, proti jutru bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, občasno več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas, kjer popoldne lahko nastane kakšna ploha. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.