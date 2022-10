Pahor: Na kraj Libeliče in njegove ljudi je ponosna vsa Slovenija

Libeliče, 2. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je na današnji slovesnosti ob 100. obletnici priključitve Libelič k matični domovini poudaril, da na kraj Libeliče in njegove ljudi niso ponosni samo Korošci, ampak vsa Slovenija. "So prepričljiva ilustracija našega nacionalnega zavedanja in neomajnosti, da uveljavimo svoja pravična stremljenja," je dejal Pahor.