Na festivalu Bitef slavila slovenska predstava Solo

Beograd, 2. oktobra - Na 65. mednarodnem gledališkem festivalu Bitef v Beogradu je v soboto slavila predstava Solo v režiji in izvedbi Nine Rajić Kranjac, Nataše Keser, Benjamina Krnetića in Marka Mandića. Peformans, ki je nastal v produkciji Nove pošte, Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana, je prejel grand prix Mire Trailović za najboljšo predstavo.