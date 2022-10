V BiH potekajo splošne volitve, zaenkrat brez večjih zapletov

Sarajevo, 2. oktobra - V BiH danes potekajo splošne volitve, na katerih volivci izbirajo nove predstavnike oblasti na vseh ravneh za prihodnja štiri leta. Glasovanje je doslej potekalo brez večjih zapletov, so pa z enega od volišč poročali o poskusu volilne prevare, zaradi česar so aretirali pet ljudi. Do 11. ure je svoj glas oddalo 14 odstotkov volivcev.