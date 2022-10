Pogrešani 80-letnik z območja Idrije najden mrtev

Idrija, 2. oktobra - Iskanje pogrešanega 80-letnega moškega z območja Idrije, ki so ga policisti in drugi iskali že tretji dan zapored, je končano. Pogrešani je bil najden mrtev v bližnji okolici Idrije. Policisti Policijske postaje Idrija, ki so akcijo, v kateri je danes sodelovalo okoli 100 ljudi, vodili, so glede na vsa ugotovljena dejstva izključili tujo krivdo.