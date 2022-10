Znani državni prvaki v slalomu na divjih vodah

Tacen, 2. oktobra - Slalomisti na divjih vodah so se za naslove državnih prvakov tokrat pomerili v kanalu ob tekmovalnem poligonu na Savi, saj je bila zaradi previsokega vodostaja izvedba na prvotni lokaciji nemogoča. Med kanuisti sta v Tacnu naslova osvojila Luka Božič in Eva Alina Hočevar, med kajakaši pa Lan Tominc in Ajda Novak.