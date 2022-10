V Burkina Fasu po državnem udaru razmere ostajajo napete

Ouagadougou/Pariz/Bruselj/Washington, 2. oktobra - Razmere v Burkina Fasu, kjer naj bi v petek prišlo do državnega udara, ostajajo napete. Varnostne sile v prestolnici Ouagadougou so pred francoskim veleposlaništvom proti protestnikov danes uporabile solzivec. Mednarodna skupnost je udar obsodila in pozvala k zadržanosti. Vojska v državi medtem zavrača trditve, da je prišlo do puča.