V kamniškem trgovskem centru v soboto uhajanje nevarnih plinov

Kamnik, 2. oktobra - V trgovskem centru Supernova v občini Kamnik je v soboto zjutraj prišlo do uhajanja nevarnih plinov. Ob prihodu gasilcev je bilo 21 oseb že izven objekta, dve osebi pa sta ostali ujeti v zadimljenem objektu in so ju rešili, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje.