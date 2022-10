Maribor, 2. oktobra - Policisti s postaj Podlehnik in Ormož so v zadnjih 24 urah prijeli 12 državljanov Indije in po enega državljana Alžirije in Pakistana, ki so peš ilegalno prestopili državno mejo. Vsi ilegalni pribežniki so zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanem policijskem postopku so bili odpeljani v azilni dom, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.