Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 2. oktobra - Danes bo delno jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Dopoldne se bo prehodno zmerno pooblačilo, več oblačnosti bo na severovzhodu, kjer lahko zvečer rahlo dežuje. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo naše kraje oplazila vremenska fronta. V notranjosti Slovenije bodo možne krajevne padavine. V ponedeljek bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, v osrednjih krajih bo zjutraj precej megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, na severovzhodu pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma sončno, le na zahodu bo dopoldne nekaj več oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Še naprej bo čez dan precej toplo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim, osrednjim in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska motnja valovi od zahodne čez srednjo Evropo nad Balkan. K nam od severozahoda doteka nekoliko toplejši in v višinah prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije prevladovalo sončno vreme, drugod se bo po precej jasnem jutru pooblačilo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod v notranjosti Hrvaške rahlo deževalo. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: V nedeljo zjutraj bodo najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave, ki bodo dopoldne minile. Čez dan bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V noči na ponedeljek bodo vremensko najbolj občutljivi znova imeli manjše vremensko pogojene težave, v ponedeljek čez dan pa bo vpliv vremena spet ugoden in vzpodbuden.