Oblakov Atletico zadal nov udarec Sevilli

Sevilla, 1. oktobra - Nogometaši madridskega Atletica so v današnji tekmi 7. kroga španskega prvenstva v gosteh premagali Sevillo z 2:0 in se začasno povzpeli na peto mesto prvenstvene lestvice. Zvečer je doslej druga Barcelona igrala na Mallorci in zmagala z 1:0 ter začasno prevzela vodstvo. Doslej vodilni Real pa bo v nedeljo gostil Osasuno.