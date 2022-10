Češko-estonski finale v Tallinnu

Tallinn, 1. oktobra - Čehinja Barbora Krejčikova in Estonka Anett Kontaveit sta finalistki teniškega turnirja WTA v Tallinnu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Čehinja je v današnjem polfinalu ukanila Švicarko Belindo Bencic s 6:7 (5), 7:6 (2) in 6:2, Estonka pa je bila boljša od rojakinje Kaie Kanepi s 6:4 in 6:4.