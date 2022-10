Vreme: Ponekod po nižinah megla, čez dan nekaj sonca in veliko oblakov

Ljubljana, 1. oktobra - Zvečer bo v Prekmurju prehodno možen rahel dež. Ponoči se bo delno zjasnilo, na Primorskem pa prehodno nekoliko pooblačilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo na jugozahodu povečini sončno, drugod se bo zjutraj ali zgodaj dopoldne od severozahoda pooblačilo. Del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije prevladovalo sončno vreme, drugod bo več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije manjše krajevne padavine. V ponedeljek in torek bo povečini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.