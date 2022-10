London, 1. oktobra - Nogometaši Arsenala so se utrdili v vodstvu angleškega prvenstva, potem ko so s 3:1 dobili londonski derbi s Tottenhamom. Topničarji so zabeležili sedmo zmago na osmi tekmi, hkrati pa so prekinili serijo 13 zaporednih tekem brez poraza zagrizenih tekmecev in sosedov.