Maria Sakari in Mayar Sherif za zmago v Parmi

Parma, 1. oktobra - Maria Sakari iz Grčije in Mayar Sherif iz Egipta sta finalistki teniškega turnirja WTA v Parmi z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Prvopostavljena Grkinja je bila v današnjem prvem polfinalu boljša od Črnogorke Danke Kovinić s 7:5 in 6:2, v drugem pa je Egipčanka ugnala Romunko Ano Bogdan s 6:4, 3:6 in 6:4.