Rusija zaradi domnevnih težav pri transportu prenehala dobavljati plin Italiji

Rim, 1. oktobra - Rusko državno energetsko podjetje Gazprom je ustavilo dobavo plina italijanskemu Eniju, kar so pripisali težavam s transportom plina čez Avstrijo, so danes sporočili iz italijanskega energetskega podjetja. Kot so zapisali v izjavi za javnost, bo pretok prek tranzitne točke v Trbižu, prek katere Italija uvozi večino ruskega plina, posledično ničen.