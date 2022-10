Predsednik Pahor slovesno odprl nov vrtec v Litiji

Litija, 1. oktobra - V Litiji so danes slovesno odprli nov vrtec Najdihojca, ki ga obiskuje 138 malčkov. Slovesnosti se je na povabilo župana Litije Franca Rokavca ter zaposlenih v vrtcu in otrok udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je sodeloval pri prerezu traku pred novo zgradbo, zgrajeno po načelih trajnostne gradnje, so sporočili iz urada predsednika.