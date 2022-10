Pri urejanju Jernejevega kanala bi lahko vlada naredila več

Seča, 2. oktobra - Računsko sodišče je v vnovični reviziji upravljanja Jernejevega kanala ugotovilo, da sta bila vlada ter ministrstvo za okolje in prostor le delno uspešna pri urejanju razmer, medtem ko so bile občina Piran in družbi Soline ter Okolje uspešne. Odkar je Okolje pridobilo pravico za gradnjo pristanišča, se stanje izboljšuje, izhaja iz poročila.