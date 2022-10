Slovenski namiznoteniški igralci ostajajo neporaženi na ekipnem SP

Chengdu, 1. oktobra - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ostaja neporažena na ekipnem svetovnem prvenstvu v Chengduju. Po petkovi zmagi nad Portorikom s 3:1 so Slovenci še bolj dominantno predstavo prikazali v današnjem drugem krogu, ko so s 3:0 ugnali Tajsko. Slovenci so z dvema zmagama vodilni v skupini.