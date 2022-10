V Sečovljah urejajo ambulanto družinske medicine

Sečovlje, 1. oktobra - V Sečovljah so v petek začeli prenavljati zdravstveni dom, v katerem zdaj delujeta le zobozdravnik in zobni tehnik. Predvidoma do konca leta bodo v tej dislocirani enoti Zdravstvenega doma Piran zagotovili prostorske in higienske pogoje za ponovno odprtje ambulante za družinsko medicino, ki bo tudi referenčna ambulanta.