Kmetom in ribičem izplačana že večina pomoči zaradi draginje

Ljubljana, 1. oktobra - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v prvi polovici septembra začela z izplačevanjem pomoči kmetijskemu in ribiškemu sektorju zaradi draginje in doslej izplačala že večino pomoči. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, so od skupaj predvidenih 22,3 milijona evrov izplačali skoraj 22,2 milijona evrov pomoči.