Nov državni udar v Burkina Faso

Ouagadougou, 1. oktobra - Oborožene sile Burkine Faso so v petek izvedle državni udar in odstavile predsednika Paul-Henrija Sandaogoja Damibo, ki je ta stolček zasedel v podobnem državnem udaru pred osmimi meseci. Vojaki so udar razglasili prek javne radiotelevizije, kot razlog za svoja dejanja pa navedli neuspešen boj dosedanjih oblasti z islamističnimi uporniki.