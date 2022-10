Orkan Ian v petek pustošil še po Južni Karolini

Charleston, 1. oktobra - Medtem ko so na Floridi šele začeli z odpravljanjem posledic orkana Iana, je ta v petek pustošil še po obali Južne Karoline, kjer je podiral pomole in poplavljal ulice. Ian je v sredo in četrtek povzročil katastrofalno škodo na Floridi, kjer je umrlo najmanj 23 ljudi, več tisoč pa jih je ostalo ujetih v poplavljenih domovih.