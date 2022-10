Rusija blokirala resolucijo Varnostnega sveta ZN o obsodbi priključitve ukrajinskega ozemlja

New York, 1. oktobra - Rusija je v petek v Varnostnem svetu ZN pričakovano vložila veto na predlog resolucije ZDA in Albanije, ki bi obsodila rusko priključitev štirih ukrajinskih regij. Proti je glasovala le Rusija, Kitajska pa se je skupaj z Indijo vzdržala. Vzdržala sta se tudi Brazilija in Gabon.