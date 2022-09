Newyorški indeksi končali na najnižji ravni letos

New York, 30. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem in na najnižji ravni letos. Trgovanje sta zaznamovala zaskrbljenost glede inflacije ter zaostrovanja konflikta v Ukrajini, saj je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal dokumente o priključitvi štirih ukrajinskih regij k Rusiji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.