Zmagovalka natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi je Mestna občina Maribor

Portorož, 1. oktobra - Na 29. Dnevih slovenske uprave so v petek razglasili zmagovalca sedmega natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej. S projektom Sistem za podporo pri pripravi javnih razgrnitev in javnih objav prostorskih aktov je zmagala Mestna občina Maribor, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.