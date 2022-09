Norveška sprejela vojaško pomoč evropskih držav za zaščito naftnega in plinskega sektorja

Oslo, 30. septembra - Norveška, ki je sredi letošnjega leta postala največja dobaviteljica zemeljskega plina Evropi, je v luči nedavne domnevne sabotaže plinovodov Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju sprejela vojaško pomoč Francije, Nemčije in Velike Britanije za zaščito svojega naftnega in plinskega sektorja, je danes sporočil norveški premier Jonas Gahr Store.