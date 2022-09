Luka Koper precej zvišala napoved letošnjih poslovnih rezultatov

Koper, 30. septembra - V Luki Koper so pripravili rebalans letošnjega poslovnega načrta. V njem so upoštevali zelo dobre rezultate v prvih osmih mesecih leta, pa tudi zaostrena gospodarska gibanja. Načrtovane prihodke od prodaje so zvišali z 239,8 milijona evrov na 300,7 milijona evrov, čisti dobiček pa z 31,4 milijona evrov na 62,9 milijona evrov.