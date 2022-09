Opozicijskim predlogom s področja starševskega varstva in visokega šolstva se obeta konec zakonodajne poti

Ljubljana, 30. septembra - DZ je v nadaljevanju seje prešel na prvi obravnavi predlogov novel zakonov o starševskem varstvu in o šolski prehrani, ki so ju vložili v SDS, in na prvo obravnavo predloga dopolnitev zakona o visokem šolstvu, ki ga je vložila NSi. DZ bo o tem, ali so predlogi primerni za nadaljnjo obravnavo, glasoval v torek. Vsem trem se obeta konec poti v DZ.